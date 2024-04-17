В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов

«Знаете, во многих странах молодые российские специалисты ценятся куда больше, чем их британские или французские коллеги. Наших ребят так высоко ценят не только за профессионализм, но и за колоссальную устойчивость к стрессово-психологическим ситуациям!» — сказал он.