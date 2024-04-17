В АСИ рассказали, за что ценят российских молодых специалистов

«Знаете, во многих странах молодые российские специалисты ценятся куда больше, чем их британские или французские коллеги. Наших ребят так высоко ценят не только за профессионализм, но и за колоссальную устойчивость к стрессово-психологическим ситуациям!» — сказал он.
При этом Вайно заметил, что «вообще выйти на рынок другой страны, да еще и влиять на него — задача не из легких».
«Это большая работа, которой мы сейчас занимаемся, в частности, в рамках БРИКС. На предстоящем саммите БРИКС в Казани будет достаточно большой молодежный блок, где мы обсудим потенциальные решения этих вопросов», — подчеркнул собеседник агентства.
Идет процесс по налаживанию, добавил он, международных контактов «с партнерами и по отдельным странам».
«Ведь тема молодого предпринимательства сегодня актуальна, как никогда в мире. Хотя бы потому, что средний возраст населения большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки — это 25−30 лет», — заключил Вайно.