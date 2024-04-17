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В РК подготовят спецдоклад о противодействии семейно-бытовому насилию

Об этом стало известно во время встречи президента и уполномоченного по правам человека.

Источник: akorda.kz

Президент Казахстана принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. Касым-Жомарту Токаеву был представлен годовой доклад по восстановлению и защите прав граждан, сообщает пресс-служба Акорды.

Артур Ластаев проинформировал президента о полноценном запуске территориальных представителей. По его словам, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 5 тыс. обращений, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

Главе государства также было доложено о работе национального превентивного механизма, совершенствовании законодательства, активизации международного сотрудничества и взаимодействия с правозащитными организациями и гражданским обществом. В частности, проведено более тысячи превентивных посещений по предупреждению пыток, вынесено свыше 3,5 тыс. рекомендаций о восстановлении прав, привлечено к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек.

Уполномоченный по правам человека отдельно рассказал о мерах, принятых для реализации поручений президента по предупреждению семейно-бытового насилия. Правозащитным институтом также разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека.