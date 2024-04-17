В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на автодорогах

Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всём участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима.



При этом «средняя скорость» будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.