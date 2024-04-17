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В Казахстане введут среднюю и максимальную скорости движения на автодорогах

Основным законопроектом вводятся понятия средней и максимальной скоростей движения транспортного средства, сообщает ИА El.kz.

Источник: Baigenews

Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всём участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима.

При этом «средняя скорость» будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.

Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешённой вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.