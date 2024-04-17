Водителей мопедов ждут крупные штрафы за превышение скорости

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон о дорожном движении, предполагающие приравнивание мопедов к транспортным средствам с последующей их регистрацией, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022-м», — сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса.
Между тем документом предусматривается:
- обязательная государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее 50 см³, которая в том числе предполагает выдачу госномеров и получение сертификата безопасности;
- наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению инфраструктуры для эксплуатации электросамокатов;
- нормы по цифровизации дорожной безопасности.
Также в рамках Кодекса об административных правонарушениях вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость — штраф в размере 40 МРП (147 тыс. тенге). Водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств, соответственно, должны будут иметь права категории А1.
Кроме того, возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений, вплоть до лишения прав.