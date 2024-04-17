Водителей мопедов ждут крупные штрафы за превышение скорости

«Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022-м», — сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса.