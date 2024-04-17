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Водителей мопедов ждут крупные штрафы за превышение скорости

Увеличение количества данного вида транспорта на дорогах приводит к авариям, считают в мажилисе.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон о дорожном движении, предполагающие приравнивание мопедов к транспортным средствам с последующей их регистрацией, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Законопроект является продолжением работы по регулированию движения данного вида транспорта. Необходимость регулирования связана с увеличением количества мопедов на дорогах. Сегодня это один из самых доступных видов транспорта. Однако увеличение его численности приводит к авариям с участием мопедов. Только в 2023 году было 750, что в четыре раза больше, чем в 2022-м», — сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании мажилиса.

Между тем документом предусматривается:

  • обязательная государственная регистрация мопедов с объемом двигателя менее 50 см³, которая в том числе предполагает выдачу госномеров и получение сертификата безопасности;

  • наделение местных исполнительных органов компетенцией по определению инфраструктуры для эксплуатации электросамокатов;

  • нормы по цифровизации дорожной безопасности.

Также в рамках Кодекса об административных правонарушениях вводится ужесточение ответственности лиц, значительно превышающих допустимую скорость — штраф в размере 40 МРП (147 тыс. тенге). Водители мопеда приравниваются к водителям механических транспортных средств, соответственно, должны будут иметь права категории А1.

Кроме того, возрастает ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений, вплоть до лишения прав.

штрафы