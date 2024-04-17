В Черноморском районе Крыма пройдут военные учения

«До 12:00 Министерство обороны РФ проводит учения на территории Черноморского района», — написал он в своем Telegram-канале.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Во вторник в первой половине дня тренировки военных проходили в районе Северного и Южного молов в Севастополе. Также сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю уничтожили боеприпасы в районе горы Кара-Коба.