Совет Федерации утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда

Кандидата на пост председателя отбирала Высшая квалификационная коллегия судей. Подносова единственная подала заявку на эту вакансию. Сдавать квалификационный экзамен ей как действующей судье не понадобилось. ВККС рекомендовала Подносову на пост, после чего ее кандидатуру 15 апреля рассмотрел профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству. На заседании комитета Подносова сообщила, что солидарна с прежним председателем Лебедевым по вопросу возможности возвращения смертной казни как вида наказания. «Лебедев считал вопрос об отмене смертной казни уже решенным Конституционным судом. В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь» (цитата по ТАСС), — сказала она.