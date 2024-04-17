Хоценко сообщил о формате празднования Дня Победы в Омске

«Принято решение в канун праздника Великой Победы провести на Соборной площади смотр войск Омского гарнизона. Патриотическая акция “Бессмертный полк” в этом году пройдет в медиаформате — тысячи фотографий наших героев, защищавших мир от фашизма во время Великой Отечественной войны, будут транслироваться на медиаэкранах и медиафасадах зданий города», — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Руководитель региона также заявил, что с проведением салюта власти решили повременить.
«Также решили повременить с салютом. Уверен, что это правильно. Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с Победой», — сообщил Виталий Хоценко.
Глава региона анонсировал проведение большого количества локальных праздничных мероприятий в каждом округе города Омска и райцентрах области, чтобы все жители региона смогли в них поучаствовать.