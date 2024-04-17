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Летом в правительстве Самарской области появится новый департамент

В Самарской области создадут департамент науки.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Самарской области создадут новый департамент — науки. Постановление об этом от 15 апреля опубликовано на сайте правительства. Департамент будет работать в структуре министерства образования и науки Самарской области.

Департамент науки создают в целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере науки и высшего образования на территории Самарской области. До 1 мая соответствующие изменения внесут в структуру регионального минобра.

Государственную регистрацию департамента науки должны обеспечить до 1 июля текущего года, а организационно-штатные мероприятия — до 1 августа.

наука