Летом в правительстве Самарской области появится новый департамент

В правительстве Самарской области создадут новый департамент — науки. Постановление об этом от 15 апреля опубликовано на сайте правительства. Департамент будет работать в структуре министерства образования и науки Самарской области.
Департамент науки создают в целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере науки и высшего образования на территории Самарской области. До 1 мая соответствующие изменения внесут в структуру регионального минобра.
Государственную регистрацию департамента науки должны обеспечить до 1 июля текущего года, а организационно-штатные мероприятия — до 1 августа.