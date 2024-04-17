Премьер Молдовы подтвердил, что еврореферендум может пройти 20 октября

Президент Майя Санду приветствовала решение КС и заявила, что плебисцит может состояться 20 октября. Она также сообщила, что гражданам Молдовы на референдуме предстоит ответить на следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».