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Премьер Молдовы подтвердил, что еврореферендум может пройти 20 октября

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Референдум о присоединении Молдовы к ЕС может состояться 20 октября этого года. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан.

Источник: Sputnik.md

«Мы все видели решение Конституционного суда. Это означает, что, думаю, 20 октября мы сможем провести это важное мероприятие — референдум за Евросоюз».

заявил он на заседании правительства в среду.

«Правительство строит и продолжит строить европейскую Молдову здесь, дома. Я призываю всех консолидировать усилия, чтобы построить Европейский союз дома, в Молдове», — добавил премьер.

Накануне Конституционный суд Молдовы одобрил инициативу депутатов парламента об инициировании референдума о вступлении республики в Евросоюз. Глава ведомства Домника Маноле заявила, что решения, принятые по результатам республиканского конституционного референдума, обладают высшей юридической силой без последующего подтверждения парламентом.

Президент Майя Санду приветствовала решение КС и заявила, что плебисцит может состояться 20 октября. Она также сообщила, что гражданам Молдовы на референдуме предстоит ответить на следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».

Конституционный референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу был инициирован президентом Майей Санду и предположительно пройдет в день президентских выборов.

Ранее парламент страны принял Декларацию о европейской интеграции Молдовы, в которой объявлено, что евроинтеграция и членство в ЕС являются национальным приоритетом для республики.

ЕС