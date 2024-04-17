Премьер Молдовы подтвердил, что еврореферендум может пройти 20 октября

«Мы все видели решение Конституционного суда. Это означает, что, думаю, 20 октября мы сможем провести это важное мероприятие — референдум за Евросоюз».
«Правительство строит и продолжит строить европейскую Молдову здесь, дома. Я призываю всех консолидировать усилия, чтобы построить Европейский союз дома, в Молдове», — добавил премьер.
Накануне Конституционный суд Молдовы одобрил инициативу депутатов парламента об инициировании референдума о вступлении республики в Евросоюз. Глава ведомства Домника Маноле заявила, что решения, принятые по результатам республиканского конституционного референдума, обладают высшей юридической силой без последующего подтверждения парламентом.
Президент Майя Санду приветствовала решение КС и заявила, что плебисцит может состояться 20 октября. Она также сообщила, что гражданам Молдовы на референдуме предстоит ответить на следующий вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?».
Конституционный референдум о присоединении Молдовы к Евросоюзу был инициирован президентом Майей Санду и предположительно пройдет в день президентских выборов.
Ранее парламент страны принял Декларацию о европейской интеграции Молдовы, в которой объявлено, что евроинтеграция и членство в ЕС являются национальным приоритетом для республики.