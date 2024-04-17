Путин: в мире высок риск возникновения новых эпидемий, особенно уязвима Африка

«Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия, со своей стороны, готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения», — считает Путин, слова которого зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по ТАСС).
Президент напомнил, что в 2023 году стартовала программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия. Она предусматривает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение совместных научных исследований.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в январе обсуждали «болезнь X». Это теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «болезнь Х» в перечень наиболее опасных болезней, требующих срочной разработки лекарств при обнаружении заболевания. По оценкам ВОЗ, болезнь может превзойти COVID-19 по количеству смертей на 20%.