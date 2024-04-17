Путин: в мире высок риск возникновения новых эпидемий, особенно уязвима Африка

Африканский континент нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, и Россия готова к сотрудничеству в этой сфере, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в мире остается весьма высоким риск возникновения новых эпидемий, и Африка особенно уязвима. Он сказал об этом в приветствии участникам первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.