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Путин: в мире высок риск возникновения новых эпидемий, особенно уязвима Африка

Африканский континент нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, и Россия готова к сотрудничеству в этой сфере, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в мире остается весьма высоким риск возникновения новых эпидемий, и Африка особенно уязвима. Он сказал об этом в приветствии участникам первой Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия, со своей стороны, готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения», — считает Путин, слова которого зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по ТАСС).

Президент напомнил, что в 2023 году стартовала программа содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия. Она предусматривает поставку десяти мобильных лабораторий высокого уровня биологической защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение совместных научных исследований.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в январе обсуждали «болезнь X». Это теоретический неизвестный патоген, способный вызвать эпидемию или пандемию. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «болезнь Х» в перечень наиболее опасных болезней, требующих срочной разработки лекарств при обнаружении заболевания. По оценкам ВОЗ, болезнь может превзойти COVID-19 по количеству смертей на 20%.

Путин Владимир