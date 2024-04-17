В Братске откроют 4 новых пункта набора на военную службу

В новых центрах отбора специалисты расскажут всем желающим об условиях контрактной службы и какие документы нужны для вступления в ряды вооруженных сил. Молодого солдата будут сопровождать до самого подписания контракта. Пункты набора на службу будут работать по будням с 9:00 до 17:00.