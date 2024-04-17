Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске откроют 4 новых пункта набора на военную службу

Они начнут работу 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Глава города Братск Сергей Серебренников объявил об организации новых пунктов набора на военную службу. Решение открыть дополнительные точки было принято чтобы оказать содействие в наборе будущих военнослужащих на контракт.

— Теперь кроме военкомата в Падунском районе будут работать четыре пункта: в городской администрации и в зданиях правления Центрального, Падунского и Правобережного районов, — заявил глава города Братск Сергей Серебренников.

В новых центрах отбора специалисты расскажут всем желающим об условиях контрактной службы и какие документы нужны для вступления в ряды вооруженных сил. Молодого солдата будут сопровождать до самого подписания контракта. Пункты набора на службу будут работать по будням с 9:00 до 17:00.