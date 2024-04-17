В Братске откроют 4 новых пункта набора на военную службу

Глава города Братск Сергей Серебренников объявил об организации новых пунктов набора на военную службу. Решение открыть дополнительные точки было принято чтобы оказать содействие в наборе будущих военнослужащих на контракт.
— Теперь кроме военкомата в Падунском районе будут работать четыре пункта: в городской администрации и в зданиях правления Центрального, Падунского и Правобережного районов, — заявил глава города Братск Сергей Серебренников.
В новых центрах отбора специалисты расскажут всем желающим об условиях контрактной службы и какие документы нужны для вступления в ряды вооруженных сил. Молодого солдата будут сопровождать до самого подписания контракта. Пункты набора на службу будут работать по будням с 9:00 до 17:00.