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Экс-премьер Молдовы заявил о намерении участвовать в президентских выборах

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику, лидер «Партии развития и объединения Молдовы» (ПРОМ) может стать кандидатом на выборах президента страны.

Источник: Sputnik.md

Он напомнил, что ПРОМ ранее вынесла решение выдвинуть своего кандидата на пост руководителя государства.

«В феврале мы созывали исполнительное бюро партии, обсуждали два варианта: или идем с единым нейтральным кандидатом, или будем партией, которая выдвинет своего кандидата. Большинство членов исполнительного бюро и все председатели наших районных организаций сказали, что мы идем по второму варианту… У ПРОМ будет кандидат на выборах президента».

сказал Кику в телеэфире.

Он заявил, что попросит возглавляемое им политформирование поддержать его кандидатуру. По его словам, окончательное решение примет Национальный политический совет партии.

«Думаю, мы созовем этот совет в июне, чтобы номинально определиться с кандидатом. Попрошу совет о поддержке, но должен сказать вам, что у меня есть конкуренты. Некоторые из них не являются членами партии, но они обратились к нам с просьбой поддержать их кандидатуры на выборах президента», — сказал Кику.