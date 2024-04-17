Экс-премьер Молдовы заявил о намерении участвовать в президентских выборах

«Думаю, мы созовем этот совет в июне, чтобы номинально определиться с кандидатом. Попрошу совет о поддержке, но должен сказать вам, что у меня есть конкуренты. Некоторые из них не являются членами партии, но они обратились к нам с просьбой поддержать их кандидатуры на выборах президента», — сказал Кику.