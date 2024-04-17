Экс-премьер Молдовы заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Он напомнил, что ПРОМ ранее вынесла решение выдвинуть своего кандидата на пост руководителя государства.
«В феврале мы созывали исполнительное бюро партии, обсуждали два варианта: или идем с единым нейтральным кандидатом, или будем партией, которая выдвинет своего кандидата. Большинство членов исполнительного бюро и все председатели наших районных организаций сказали, что мы идем по второму варианту… У ПРОМ будет кандидат на выборах президента».
Он заявил, что попросит возглавляемое им политформирование поддержать его кандидатуру. По его словам, окончательное решение примет Национальный политический совет партии.
«Думаю, мы созовем этот совет в июне, чтобы номинально определиться с кандидатом. Попрошу совет о поддержке, но должен сказать вам, что у меня есть конкуренты. Некоторые из них не являются членами партии, но они обратились к нам с просьбой поддержать их кандидатуры на выборах президента», — сказал Кику.