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Минобороны сказало про завершение проверки боеготовности в Беларуси

В Минобороны сообщили, что армия Беларуси завершила проверку боеготовности.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны проинформировали про завершение проверки боеготовности в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, про начало поэтапного увольнения военнообязанных в 19-ю отдельную механизированную бригаду и 120-ю зенитную ракетную бригаду., которые были призваны в рамках проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил.

В Минобороны уточнили, что примерно 6500 военнообязанных будут уволены в запас. Они вернутся домой до 30 апреля 2024 года. Что касается техники, которая привлекалась для указанной проверки, то она была возвращена в организации.