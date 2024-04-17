Минобороны сказало про завершение проверки боеготовности в Беларуси

В Министерстве обороны проинформировали про завершение проверки боеготовности в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, про начало поэтапного увольнения военнообязанных в 19-ю отдельную механизированную бригаду и 120-ю зенитную ракетную бригаду., которые были призваны в рамках проверки боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил.
В Минобороны уточнили, что примерно 6500 военнообязанных будут уволены в запас. Они вернутся домой до 30 апреля 2024 года. Что касается техники, которая привлекалась для указанной проверки, то она была возвращена в организации.