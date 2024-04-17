Предельный возраст для сотрудников Следственного комитета увеличат в Беларуси

Указанным законопроектов предусмотрено предоставление полномочий СК, согласно с возложенными на него задачами, без согласия физлиц получать данные из информационных ресурсов, которые содержать персональную информацию, а также иметь доступ, в том числе и удаленный, к названным ресурсам. Кроме того, предусматривается увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет — с 25 до 28 лет.