Предельный возраст для сотрудников Следственного комитета увеличат в Беларуси. Депутаты во время заседания первой сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва во втором чтении приняли проект закона «Об изменении законов по вопросам Следственного комитета», пишет БелТА.
Указанным законопроектов предусмотрено предоставление полномочий СК, согласно с возложенными на него задачами, без согласия физлиц получать данные из информационных ресурсов, которые содержать персональную информацию, а также иметь доступ, в том числе и удаленный, к названным ресурсам. Кроме того, предусматривается увеличение предельного возраста приема на службу в Следственный комитет — с 25 до 28 лет.
Сообщается, что, когда документ вступит в силу, то курсанты, обучающиеся в вузах Министерства внутренних дел по специальностям для СК, получат статус сотрудников данного ведомства. Также предусматривается снятие обязанности ежегодной подачи декларации об имуществе и доходах для рядового, а также младшего начальствующего состава Следственного комитета.