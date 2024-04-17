В Ростовской области в этом году вернут традиционное шествие «Бессмертного полка»

Ежегодно акция проводится в 80 странах по всему миру. Еще в 1965 году началась история этой традиции. Тогда ученики новосибирской школы № 121 первый раз прошли по улицам города с фотографиями героев войны. К 2013 году традиция набрала популярность и стала считаться массовым шествием. До 2020 года в России акция ни разу не отменялась. В 2021-м году шествие отменили из-за пандемии, а в 2023-м не провели в онлайн формате из-за принятых мер безопасности в связи с СВО.