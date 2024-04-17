В Ростовской области в этом году вернут традиционное шествие «Бессмертного полка»

Об этом Donday сообщил координатор Всероссийского движения «Бессмертный полк» в Ростовской области Андрей Кудряков.
Традиционное шествие пройдет по классическому маршруту. Сначала полк соберется на площади Карла Маркса, а замет двинется в сторону Театральной площади, после этого маршрут продолжится по улице Большая Садовая. Финальной точкой будет пересечение Большой садовой и проспекта Соколова.
Как и в 2022 году, к шествию присоединятся родственники погибших участников специальной военной операции, — поделился Андрей Кудряков.
В этом году акция не ограничится одним шествием. Участникам предлагают попробовать новый формат шествия — разместить портреты своих родственников-ветеранов на автомобилях и одежде. Таким образом, еще больше людей сможет принять участие в акции «Бессмертный полк».
По словам Андрея Кудрякова ростовчане увидят портреты участников Великой Отечественной Войны на общественном транспорте, такси и банеры на домах с изображением героев или символикой «Бессмертного полка».
Ежегодно акция проводится в 80 странах по всему миру. Еще в 1965 году началась история этой традиции. Тогда ученики новосибирской школы № 121 первый раз прошли по улицам города с фотографиями героев войны. К 2013 году традиция набрала популярность и стала считаться массовым шествием. До 2020 года в России акция ни разу не отменялась. В 2021-м году шествие отменили из-за пандемии, а в 2023-м не провели в онлайн формате из-за принятых мер безопасности в связи с СВО.