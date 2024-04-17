Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам президента Молдавии Майи Санду, возможная дата проведения — 20 октября.
«Идея евроинтеграции — это фантом. Уверен, что граждане (на референдуме — ред.) проголосуют против: за четыре года правления прозападного режима Молдавия не получила ничего, кроме нищеты. Обещания, которые европейцы давали нашему народу, не исполнены», — написал Шор в Telegram-канале.
По его словам, жители Молдавии уже успели «насладиться прелестями европейской жизни», когда в стране в 10 раз выросли цены на газ и в три раза — на электричество. «У нас разные ценности. Молдаване — глубоко верующие люди и не готовы променять церковь на гей-парады. Убежден, что референдум состоится и на нем победят здравые силы», — добавил Шор.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.