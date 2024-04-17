Мажилис принял проект закона о масс-медиа

Депутаты мажилиса во втором чтении приняли законопроекты «О масс-медиа» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам масс-медиа», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Законопроектом предложена норма по внедрению пресс-карты, предоставляющей право на упрощенную аккредитацию отдельным журналистам. Откровенно говоря, эта норма вызвала большие споры в рабочей группе, обществе в целом. Подавляющее большинство членов рабочей группы расценили эту норму как норму, противоречащую демократическим принципам, дискредитирующую журналистов, препятствующую всестороннему распространению информации. Поэтому по данной норме было принято конкретное решение: норма о пресс-карте была исключена», — сказал депутат мажилиса Жанарбек Ашимжанов в ходе пленарного заседания в мажилисе.
Наряду с этим предлагается объединить сетевые издания и информационные агентства в единое понятие «интернет-издание». Интернет-издания будут ставиться на учет в обязательном порядке как все традиционные СМИ.
Кроме этого, сокращается срок исковой давности для журналистов до одного года, а срок ответа на запрос СМИ — до 5 дней.
Вместе с тем в ходе подготовки нового документа некоторые депутаты предложили запретить средствам массовой информации писать о «нетрадиционной сексуальной ориентации» и даже настаивали на том, чтобы ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, дополнив статью 174 УК РК — «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Санкции статьи предусматривают штраф до 7000 МРП, либо лишение свободы до 7 лет.
Однако в кулуарах мажилиса вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что данные нормы не отразили в готовом законопроекте.
«Мы, как уполномоченный орган, это не планируем. Я лично выступал против этой нормы. Почему она появилась? Почему ее вдруг не стало? Не могу ответить. Но я хочу сказать, что в настоящее время эта норма не включена», — заверил он.