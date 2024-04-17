Россия начала выводить миротворцев из Карабаха

«Да, это действительно так», — ответил он во время пресс-колла. Никакой дополнительной информации он не привел.
Ранее армянское издание News.am со ссылкой на дипломатические источники сообщало о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха через Дагестан. Отмечалось, что что он осуществляется поэтапно.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться в регионе до 2025 года.
Контингент был размещен вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией. В состав контингента входят 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Нагорно-Карабахская Республика официально перестала существовать с начала 2024 года. Решение было принято осенью руководством непризнанной республики на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. Премьер Армении Никол Пашинян критиковал действия российских миротворцев.
Правительство Азербайджана ранее сообщало, что намерено привлечь российских миротворцев к операциям по разминированию территорий в Карабахе. Российские саперы проходили аккредитацию.