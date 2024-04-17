Россия начала выводить миротворцев из Карабаха

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться в регионе до 2025 года.