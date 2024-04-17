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Выплаты нижегородским контрактникам поднимут до 1 млн рублей

Речь идет о совокупных средствах города, области и минобороны России.

Городские выплаты военнослужащим, заключившим контракты в местных воинкоматах, поднимут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в Telegram.

Контрактники будут единовременно получать 1 млн рублей из средств города, области и минобороны России.

«Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну. Повышение городских выплат — лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают», — написал Юрий Шалабаев.

Напомним, еще одна группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО.