Выплаты нижегородским контрактникам поднимут до 1 млн рублей

Городские выплаты военнослужащим, заключившим контракты в местных воинкоматах, поднимут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в Telegram.
Контрактники будут единовременно получать 1 млн рублей из средств города, области и минобороны России.
«Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну. Повышение городских выплат — лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают», — написал Юрий Шалабаев.
Напомним, еще одна группа добровольцев из Нижнего Новгорода отправилась в зону СВО.