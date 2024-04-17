Выплаты нижегородским контрактникам поднимут до 1 млн рублей

«Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну. Повышение городских выплат — лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают», — написал Юрий Шалабаев.