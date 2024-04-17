Стало известно, как в Омской области будут утверждать глав муниципальных округов

На переходный период, когда уже будет принят закон Омской области о преобразовании муниципального района, но еще не будут проведены выборы депутатов совета муниципального округа, исполнять обязанности руководителя будет глава района. Обращаю ваше внимание, что повышается ответственность и главы района, и районных депутатов. Мы ожидаем, что и население проявит больший интерес к выборам в окружные советы депутатов«, — сообщила Анастасия Терпугова в интервью “СуперОмску”.