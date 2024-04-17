Стало известно, как в Омской области будут утверждать глав муниципальных округов

В частности, Анастасия Терпугова отметила, что в муниципальных округах предстоит избрать новые советы депутатов, которые впоследствии выбирают главу из кандидатур, которые прошли отбор в конкурсной комиссии.
"Глава будет избираться комиссией, как и в настоящее время. Комиссия отбирает кандидатов, а затем руководителя из них выбирает окружной совет депутатов. Советы муниципальных округов предстоит избрать заново.
На переходный период, когда уже будет принят закон Омской области о преобразовании муниципального района, но еще не будут проведены выборы депутатов совета муниципального округа, исполнять обязанности руководителя будет глава района. Обращаю ваше внимание, что повышается ответственность и главы района, и районных депутатов. Мы ожидаем, что и население проявит больший интерес к выборам в окружные советы депутатов«, — сообщила Анастасия Терпугова в интервью “СуперОмску”.
По словам министра региональной политики и массовых коммуникаций, процесс преобразования сельских районов в муниципальные округа будет реализовываться в несколько этапов. Пилотными стали 10 районов. Планируется, что до конца 2024 года к этой инициативе присоединятся все 32 района.