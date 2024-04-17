В Новосибирск вернулись пятеро пленных бойцов СВО

Елена Зерняева отметила, что каждое обращение по розыску направляется с запросами в федеральный Уполномоченный и Министерство обороны. В результате работы аппарата уже 5 человек вызволены из плена, а еще 10 человек включены в списки на обмен. Работа по вызволению других участников СВО продолжается.