Вывод миротворцев из Карабаха, протесты в Грузии и интервью Дурова. Темы брифинга Пескова

На совещании обсудят также текущие вопросы, в том числе паводки. «На месте будут [глава МЧС Александр] Куренков, [министр строительства и ЖКХ Ирек] Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и [глава Оренбургской области Денис] Паслер, и [глава Курганской области Вадим] Шумков, и [глава Тюменской области Александр] Моор. Другие оперативные вопросы тоже будут сегодня обсуждаться».