Вывод миротворцев из Карабаха, протесты в Грузии и интервью Дурова. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Глава Минцифры Максут Шадаев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина доложат о внедрении отечественного программного обеспечения в закрытом режиме, но позднее министр вкратце расскажет о сути выступлений.
На совещании обсудят также текущие вопросы, в том числе паводки. «На месте будут [глава МЧС Александр] Куренков, [министр строительства и ЖКХ Ирек] Файзуллин, будут также с ними на связи с президентом и [глава Оренбургской области Денис] Паслер, и [глава Курганской области Вадим] Шумков, и [глава Тюменской области Александр] Моор. Другие оперативные вопросы тоже будут сегодня обсуждаться».
В Кремле подтверждают начало вывода российских миротворцев из Карабаха: «Да, это действительно так».
О конфликте между Ираном и Израилем
Нынешнюю ситуацию в отношениях Израиля и Ирана «вряд ли можно назвать косвенным конфликтом».
Россия поддерживает «конструктивные рабочие контакты» с обеими сторонами и призывает к скорейшей деэскалации: «Мы бы даже не хотели говорить о разрастании конфликта. Это не в интересах ни Израиля, ни Ирана, ни всего региона».
В Кремле не стали отвечать на вопрос, предупреждал ли Тегеран Москву о запланированной атаке по израильской территории.
О ситуации в Грузии
Протесты в Грузии против законопроекта об ограничении иностранного влияния на политику разжигаются извне: «Этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии».
Грузинский законопроект нельзя назвать российским. «Все-таки, наверное, первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты, именно они ввели эту практику».
О поддержке металлургов
Кабмин обсуждает варианты действий в связи с санкциями Великобритании и США против российских алюминия, меди и никеля: «Представители отрасли находятся в тесном контакте с правительством».
О спецоперации
В Кремле не дают информацию о числе погибших во время специальной военной операции российских военнослужащих: «Эта информация у нас дается только со стороны министерства обороны».
О контактах Путина и Эрдогана
Дата личной встречи Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока не согласована, но паузы в контактах нет — перерыв в очных встречах лидеры «компенсируют достаточно частыми телефонными разговорами».
«Конечно, главным образом речь идет о двусторонних отношениях. У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов. И вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений».
О прогнозе МВФ по российской экономике
Улучшение прогноза Международного валютного фонда по росту российской экономики фиксирует, что она «развивается в позитивных значениях». «Надеемся, что эта динамика — понятно, что, может быть, не на таком уровне, может быть, скромнее, а может быть, и быстрее, — будет все-таки продолжаться».
«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом».
Об интервью Павла Дурова Такеру Карлсону
Интервью основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону «не повод бросить все дела», но в Кремле обязательно посмотрят его полностью.
Москва неоднократно высказывала пожелания к руководителям мессенджера «быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры, с тем чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт не превращался в инструмент в руках террористов».