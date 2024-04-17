Текслер: в Челябинской области будет создан креативный кластер

В связи с наглядным экономическим эффектом, правительство региона намерено создать креативный кластер с преференцальным режимом для креативных индустрий. Алексей Текслер также сообщил, что помимо федеральных мер поддержки, на региональном уровне представители креативных индустрий пользуются налоговыми льготами. Это заявление губернатор сделал во время пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению первого окружного форума «Российская креативная неделя — Урал» 24—25 апреля в Челябинске.