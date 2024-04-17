Текслер: в Челябинской области будет создан креативный кластер

Губернатор отметил, что помимо роста прибыли, отмечаемого в этой сфере, можно видеть, как возникают новые привлекательные пространства. В частности, он отметил набирающий известность члябинский креативный центр SVOBODA2, объединяющий 140 компаний и предпринимателей.
В связи с наглядным экономическим эффектом, правительство региона намерено создать креативный кластер с преференцальным режимом для креативных индустрий. Алексей Текслер также сообщил, что помимо федеральных мер поддержки, на региональном уровне представители креативных индустрий пользуются налоговыми льготами. Это заявление губернатор сделал во время пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению первого окружного форума «Российская креативная неделя — Урал»
Ранее, «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области креативные индустрии генерируют миллиардные прибыли.