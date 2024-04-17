Хоценко встретил прибывший сегодня в Омск патриотический поезд «Сила в правде»

Сегодня, 17 апреля, в Омск прибыл тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». Эшелон-музей с экспозициями, посвященными Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Акция «Сила в правде», приуроченная к предстоящей 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 февраля и продлится до 8 мая. За это время тематический агитпоезд должен проехать более 34 тыс. километров с остановками в 67 российских регионах от Владивостока до Калининграда.
Цель акции — противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений Российской армии и флота. В рамках акции Тематический агитпоезд Министерства обороны Российской Федерации.
Сегодня на Омском железнодорожном вокзале встретили торжественным митингом. В ходе него губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил особую значимость акции, приуроченной ко Дню Победы.
— Очень символично, что эта патриотическая акция берет свое начало с Дня защитника Отечества. Омск — Город трудовой доблести. Наш город и сегодня кует победу, а наши бойцы сражаются в зоне специальной военной операции с тем же злом и нелюдями, с которыми сражались наши деды в годы Великой Отечественной войны. Спасибо Министерству обороны и Президенту страны за возможность прикоснуться к истории Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, возможность видеть, как это было тогда и как это происходит сейчас. Совсем скоро мы будем отмечать великий день для нашей страны — 79-ю годовщину Победы. Всё меньше остаётся фронтовиков, непосредственных участников тех событий, но мы помним героическое прошлое. И эта особенная экспозиция эшелона — знак преемственности славных патриотических традиций, — отметил Виталий Хоценко.
В девяти вагонах уникального агитпоезда, прибывшего в Омск, представлены сразу несколько масштабных экспозиций об истории войск Вооруженных сил России. В каждом вагоне — своя особенная экспозиция, но все они о мужестве и отваге воинов на фронтах Великой Отечественной войны и СВО.
Среди экспонатов выставки, которые можно не только увидеть, но и потрогать, — образцы образцы военной техники со времён Великой Отечественной войны до современного вооружения российской армии.
Акцию «Сила в правде» за несколько часов сегодня посетили более 18,5 тыс. человек. Среди них школьники, студенты, военнослужащие Омского гарнизона и курсанты военных учебных заведений, представители молодежной и ветеранской, волонтеры и юнармейцы.
В рамках акции Виталий Хоценко вручил государственные награды участникам СВО. Так, подполковник Алексей Лёвочкин был награжден медалью Жукова за проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу, а подполковник Сергей Тишин — медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2 степени».
Начальник поезда всероссийской агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде, генерал-майор Сергей Приймак наградил омских волонтеров и благотворителей медалями Минобороны России “За милосердие и активную гуманитарную помощь”.
Кроме того, на железнодорожном вокзале, куда прибыл агитпоезда, сегодня также прошла церемония вступления омских школьников в ряды юнармейцев. Юнармейский отряд Кудук-Чиликской школы Азовского немецкого национального района получил имя героя СВО, Гвардии сержанта Ерканата Нурмагамбетова. Флаг и свидетельство о присвоении школе имени героя СВО вручили Виталий Хоценко и генерал-майор Сергей Приймак.