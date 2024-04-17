Хоценко встретил прибывший сегодня в Омск патриотический поезд «Сила в правде»

— Очень символично, что эта патриотическая акция берет свое начало с Дня защитника Отечества. Омск — Город трудовой доблести. Наш город и сегодня кует победу, а наши бойцы сражаются в зоне специальной военной операции с тем же злом и нелюдями, с которыми сражались наши деды в годы Великой Отечественной войны. Спасибо Министерству обороны и Президенту страны за возможность прикоснуться к истории Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, возможность видеть, как это было тогда и как это происходит сейчас. Совсем скоро мы будем отмечать великий день для нашей страны — 79-ю годовщину Победы. Всё меньше остаётся фронтовиков, непосредственных участников тех событий, но мы помним героическое прошлое. И эта особенная экспозиция эшелона — знак преемственности славных патриотических традиций, — отметил Виталий Хоценко.