Дмитрий Азаров утвердил еще одного зампреда правительства

Напомним, Константин Пресняков занимает эту должность с 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, он был переведен в статус врио.
В марте Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (курирует экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (возглавляет департамент по вопросам общественной безопасности).
По данным сайта областного правительства, приставки «врио» остаются только у министра строительства Алексея Веселова, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова и вице-губернатора — руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрея Когтева.
Кроме того, после отставки Сергея Бурцева остается вакантным кресло министра молодежной политики.