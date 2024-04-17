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Дмитрий Азаров утвердил еще одного зампреда правительства

Распоряжением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 17 апреля Константин Пресняков назначен заместителем председателя правительства — руководителем департамента информационных технологий и связи Самарской области. Об этом сообщили в департаменте.

Напомним, Константин Пресняков занимает эту должность с 2020 года. После выборов губернатора в сентябре 2023 г., как и остальные члены правительства региона, он был переведен в статус врио.

В марте Дмитрий Азаров переназначил на должности заместителей правительства региона Наталью Катину (курирует экономический блок), Александра Фетисова (социальный блок) и Александра Винникова (возглавляет департамент по вопросам общественной безопасности).

По данным сайта областного правительства, приставки «врио» остаются только у министра строительства Алексея Веселова, министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Михаила Студенникова и вице-губернатора — руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрея Когтева.

Кроме того, после отставки Сергея Бурцева остается вакантным кресло министра молодежной политики.