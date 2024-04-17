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Челябинский депутат Ершов добровольно сдал мандат

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. В Челябинске совет депутатов Курчатовского района досрочно прекратил полномочия осужденного за взятки и за нелегальное хранение боеприпасов Вячеслава Ершова.

«Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу № 11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — сказано в тексте решения совета.

Вячеслав Ершов хотел заплатить 50 тысяч отделу «Шершневского лесничества» ГКУ «Челябинсклес» взамен на разрешение строительства в лесу. Его задержали в момент передачи взятки.

Согласно данным следствия, во время обыска в квартире подсудимого нашли пять боевых патронов, которые тот хранил без соответствующего разрешения.

Суд назначил Ершову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. Также он должен выплатить штраф 100 тысяч рублей.