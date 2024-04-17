Челябинский депутат Ершов добровольно сдал мандат

«Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу № 11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — сказано в тексте решения совета.