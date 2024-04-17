Челябинский депутат Ершов добровольно сдал мандат

«Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов Курчатовского района по избирательному округу № 11 Ершова Вячеслава Владимировича в связи с отставкой по собственному желанию. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Курчатовского района города Челябинска в соответствии с законодательством», — сказано в тексте решения совета.
Вячеслав Ершов хотел заплатить 50 тысяч отделу «Шершневского лесничества» ГКУ «Челябинсклес» взамен на разрешение строительства в лесу. Его задержали в момент передачи взятки.
Согласно данным следствия, во время обыска в квартире подсудимого нашли пять боевых патронов, которые тот хранил без соответствующего разрешения.
Суд назначил Ершову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно. Также он должен выплатить штраф 100 тысяч рублей.