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В Кремле подтвердили, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

«Да, это действительно так».

сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Позже помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято совместно высшим руководством России и Азербайджана.

«Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента <…> Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения».

сказал Гаджиев в интервью.

Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.

Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.