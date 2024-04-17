В Кремле подтвердили, что российские миротворцы покидают Нагорный Карабах

«Да, это действительно так».
Позже помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято совместно высшим руководством России и Азербайджана.
«Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента <…> Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения».
Миссия российских миротворцев находится в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.
Как указано в документе, контингент насчитывает 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
Срок пребывания миссии завершается в 2025-м.