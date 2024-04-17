Дрозденко высказался об идее объединить Мурино, Новодевяткино и Бугров

Живой пример — Гатчина. В непростой ситуации, именно через аргументацию было принято решение о создании единого муниципального образования Гатчинский муниципальный округ. Мы рассчитываем, что от этого будет синергия развития всех муниципальных образований, входящих в него, — заявил глава региона.