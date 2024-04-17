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Дрозденко высказался об идее объединить Мурино, Новодевяткино и Бугров

Об этом губернатора спросили в ходе отчета перед депутатами областного ЗакСа.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко положительно относится к инициативе по объединению Мурино, Новодевяткино и Бугров. Региону в целом необходима административная реформа, однако проводить ее следует осторожно.

Живой пример — Гатчина. В непростой ситуации, именно через аргументацию было принято решение о создании единого муниципального образования Гатчинский муниципальный округ. Мы рассчитываем, что от этого будет синергия развития всех муниципальных образований, входящих в него, — заявил глава региона.

Дрозденко добавил, что также важно учитывать и мнение жителей этих территорий.

Мне сама идея нравится, прежде всего — для эффективности управления. К тому же, здесь мы выстроим принцип вертикальной демократии, — подытожил губернатор.