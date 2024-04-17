Вице-мэр Терешкова объяснила отказ властей от проведения Монстрации в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, почему в 2024 году в мегаполисе не будет проходить первомайская Монстрация. Причины отказа от шествия с абсурдистскими лозунгами, ставшего одним из символов Новосибирска, чиновница озвучила в беседе с корреспондентом портала Сиб.фм.
По словам Терешковой, на этом массовом мероприятии, наряду с ничего не значащими лозунгами, могут появиться и провокационные плакаты, касающиеся проведения Россией специальной военной операции.
«Мы сейчас немножко, как принято говорить, в истории живём, и когда всё закончится, тогда мы сможем спокойнее относиться к таким проектам», — сообщила вице-мэр.
Напомним, последний раз Монстрация прошла в Новосибирске в 2019 году. Затем её запретили проводить из-за ковидных ограничений. А в 2023 году не согласовали без объяснения причин.
Акция была придумана в Новосибирске в 2004 году. В последствии её стали проводить и других городах России.