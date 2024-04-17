Вице-мэр Терешкова объяснила отказ властей от проведения Монстрации в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, почему в 2024 году в мегаполисе не будет проходить первомайская Монстрация. Причины отказа от шествия с абсурдистскими лозунгами, ставшего одним из символов Новосибирска, чиновница озвучила в беседе с корреспондентом портала Сиб.фм.