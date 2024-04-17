МИД ответил на данные о «секретном документе» о внешней политике России

В опубликованной в марте прошлого года Концепции говорилось, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Там сказано, что отношение Москвы к другим государствам и объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении России.