Комитет Сейма Литвы одобрил предложение лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину

«Разрешения, выданные гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь на временное проживание в Литовской Республике, аннулируются, если будет установлено, что они выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь более одного раза за три месяца и тем самым представляли угрозу безопасности Литвы», — заявил один из составителей заключения Йонас Ярутис.