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Комитет Сейма Литвы одобрил предложение лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы сегодня одобрил предложение по ограничению количества поездок россиян и белорусов на родину. Об этом пишет литовская газета Respublika.

Было решено, что вид на жительство, выданный гражданам РФ и Беларуси, будет аннулироваться в случае, если эти лица будут ездить на родину более одного раза в три месяца.

«Разрешения, выданные гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь на временное проживание в Литовской Республике, аннулируются, если будет установлено, что они выезжали в Российскую Федерацию или Республику Беларусь более одного раза за три месяца и тем самым представляли угрозу безопасности Литвы», — заявил один из составителей заключения Йонас Ярутис.

Теперь это предложение по лимиту поездок должен рассмотреть литовский Сейм.