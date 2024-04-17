Глава Кубани подверг критике состояние пляжей в Ейском районе

«Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.