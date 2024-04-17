Глава Кубани подверг критике состояние пляжей в Ейском районе

Глава Кубани заявил, что Ейская коса сейчас не имеет курортного вида.
«Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.
На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения. Глава Ейского района Роман Бублик отметил, что сейчас муниципалитет ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения.
Губернатор Кубани подчеркнул, что в регионе необходим системный подход к организации зон отдыха. Он поручил руководству района в течение месяца подготовить дорожную карту по приведению Ейской косы в курортную территорию.