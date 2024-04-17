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Глава Кубани подверг критике состояние пляжей в Ейском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскритиковал деятельность должностных лиц Ейского района, которые, по его мнению, прилагают недостаточно сил для решения ситуации с размещением нестационарных торговых объектов на пляжах.

Глава Кубани заявил, что Ейская коса сейчас не имеет курортного вида.

«Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

На территории Ейской косы расположено шесть пляжей и 18 средств размещения. Глава Ейского района Роман Бублик отметил, что сейчас муниципалитет ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения.

Губернатор Кубани подчеркнул, что в регионе необходим системный подход к организации зон отдыха. Он поручил руководству района в течение месяца подготовить дорожную карту по приведению Ейской косы в курортную территорию.