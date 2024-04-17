Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине

«Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — подчеркнул он.