Генсек НАТО призвал членов альянса помогать Украине

«Украине нужно еще больше оружия. Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я четко заявляю: направляйте помощь Украине», — подчеркнул он.
Уточняется, что на встрече обсуждалось увеличение поддержки Киева «на фоне сложной ситуации на поле боя». По словам Столтенберга, стороны обсудили много важных вопросов, включая передачу Украине большого количества систем противовоздушной обороны.
Москва неоднократно подчеркивала, что поставки иностранного вооружения Украине ничего не изменят и не повлияют на планы проведения специальной военной операции. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, западные страны стали прямыми участниками конфликта, передавая Киеву оружие и тренируя личный состав ВСУ на своей территории.