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Путин отчитал тюменского губернатора за слова об «упертых людях»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Путин призвал губернатора Тюменской области Александра Моора вежливо отзываться о людях, которые не хотят эвакуироваться из-за опасений за свое имущество.

Источник: © РИА Новости

На совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции Моор доложил о ситуации с паводком и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех жителей, остались «самые упертые».

«Вы сказали, что людей вывозим, “остались самые упертые”. Не надо так о людях говорить, не надо», — отметил президент.

Моор извинился

«Послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — добавил Путин.

Он напомнил губернатору, что предупреждал о возможном превышении обычного уровня паводка. Глава Тюменской области ответил, что в регионе готовились по поручению президента к приходу воды, поэтому подняли дамбы на дополнительных два метра.

Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Специалисты прогнозируют превышение исторических максимумов уровня воды на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23—25 апреля.

По данным губернатора, подтопление затронет 101 населенный пункт, 6387 домовладений и порядка 17,5 тысячи жителей.

Путин Владимир