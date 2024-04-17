Замглавы МИДа: РФ откажется от моратория на РСМД, если США их развернут

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — сказал Рябков журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что мораторий был введен президентом, поэтому любые решения на этот счет принимаются на высшем уровне. Однако американцам, как считает дипломат, «прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути».