Замглавы МИДа: РФ откажется от моратория на РСМД, если США их развернут

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — сказал Рябков журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что мораторий был введен президентом, поэтому любые решения на этот счет принимаются на высшем уровне. Однако американцам, как считает дипломат, «прекрасно известно, что период относительной стабильности в этой сфере для них закончится, но они идут по другому пути».
Посол Анатолий Антонов считает, что США, по сути, выводят из тени «целый класс дестабилизирующего оружия для обеспечения своего военного превосходства над противниками». «Размещение Пентагоном ракет средней дальности станет “черным днем” для международной безопасности», — говорится в комментарии господина Антонова в Telegram-канале посольства. Он напомнил, что мораторий РФ будет действовать «до появления таких средств американского производства в любом регионе мира».
Российский дипломат призвал США «не открывать “ящик Пандоры” и последовать примеру нашей страны, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости». «В противном случае вся ответственность за новый всплеск напряженности в мире ляжет на Вашингтон», — добавил посол.
США ранее в апреле перебросили в рамках учений на Филиппины армейские системы Typhon. Таким образом американские ракетные комплексы наземного базирования средней дальности были впервые развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.