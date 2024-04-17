Собянин уволил вице-мэра по строительству

В 2021 году, во время пандемии коронавируса, Бочкарев в интервью РБК говорил о дефиците строителей — как рабочих, так и инженеров. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — заявил тогда он, приводя примеры процесса строительства за рубежом.