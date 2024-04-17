Собянин уволил вице-мэра по строительству

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности своего заместителя по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева, указ опубликован на сайте столичной мэрии. В документе говорится, что Бочкарева освободили от должности «по собственной инициативе».
Должность занял Владимир Ефимов, который до этого был заместителем по экономической политике.
Марию Багрееву, главу экономического департамента, сделали вице-мэром. До этого она занимала пост министра столичного правительства.
Андрей Бочкарев родился в 1972 году в Тюмени. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт. Кандидат экономических наук. После окончания аспирантуры работал в компании Bechtel Corporation. Принимал участие в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.
Бочкарев возглавил департамент строительства Москвы в 2010 году. До этого он занимал различные управляющие позиции в «Русале», был вице-президентом российского подразделения Fortum. После ухода Марата Хуснуллина на пост вице-премьера российского правительства в 2020 году он стал заместителем мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.
В 2021 году, во время пандемии коронавируса, Бочкарев в интервью РБК говорил о дефиците строителей — как рабочих, так и инженеров. «Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — заявил тогда он, приводя примеры процесса строительства за рубежом.
В декабре 2011 года Ефимов стал министром московского правительства и руководителем департамента земельных ресурсов. В 2013 году возглавил департамент городского имущества, а в 2017-м — экономической политики и развития Москвы. Должность вице-мэра по экономической политике он занял в 2018 году.
Мария Багреева в 2005 году окончила МГУ по специальности «экономика». До поступления на госслужбу в 2012-м она семь лет проработала в PWC (Price Waterhouse Coopers). В столичном департаменте экономической политики с 2012 по 2020 год занимала должности замначальника и начальника управления финансовой и налоговой политики, а затем замглавы и первого заместителя департамента.
С 2020 по 2022 год была заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, летом 2022-го Багрееву назначили на должность министра правительства Москвы и главой департамента экономической политики и развития.