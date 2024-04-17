Минюст признал нежелательным «Фонд Бориса Немцова за свободу»

«Центр гражданских свобод» (ЦГС) — украинская правозащитная организация, основанная в 2007 году. Изначально ЦГС проводил тренинги и семинары по темам, связанным с нарушением прав человека. В 2013 году центр запустил инициативу помощи протестующим «Евромайдан SOS». В 2014 году ЦГС начал заниматься сбором информации о погибших в Евромайдане. С 2022 года ЦГС собирает данные о действиях российских военных в зоне украинского конфликта в части тяжких нарушений международного гуманитарного права.