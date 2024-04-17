Минюст признал нежелательным «Фонд Бориса Немцова за свободу»

«Фонд Бориса Немцова за свободу» — российско-немецкий фонд, созданный дочерью убитого политика Жанной Немцовой. Он ставит своей целью содействие образовательным инициативам. В частности, фонд выделял деньги на обучение и повышение квалификации, продвижение европейских ценностей, совместные германо-российские мероприятия.
С 2016 года «Фонд Бориса Немцова» вручает одноименную премию в сотрудничестве с «Фондом Фридриха Наумана». Премия присуждается людям, борющимся за свободу выражения мнений, а также тем, кто помогает жертвам политических, расовых или религиозных преследований.
«Фонд Фридриха Наумана» был создан в Германии в 1958 году. В Москве филиал фонда начал работу в 1992 году. Организация занимается проектами, нацеленными на развитие гражданского общества и культуры. В частности, фонд организовывает выставки, показы фильмов, публикации книг, научные конференции и встречи экспертов.
«Центр гражданских свобод» (ЦГС) — украинская правозащитная организация, основанная в 2007 году. Изначально ЦГС проводил тренинги и семинары по темам, связанным с нарушением прав человека. В 2013 году центр запустил инициативу помощи протестующим «Евромайдан SOS». В 2014 году ЦГС начал заниматься сбором информации о погибших в Евромайдане. С 2022 года ЦГС собирает данные о действиях российских военных в зоне украинского конфликта в части тяжких нарушений международного гуманитарного права.