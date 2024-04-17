Ветеранам увеличат пенсии

При этом в законопроекте предусмотрено повышения стажа для отнесению граждан к «ветеранам труда». Делается это «в целях повышения престижа человека труда». Так, требования к стажу для мужчин увеличат с 30 до 45 лет, для женщин — с 25 до 40 лет.