Ветеранам увеличат пенсии

Как рассказали в Минтруда, в частности, предусмотрено:
Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных орденами или медалями СССР:
- за безупречную воинскую службу в тылу — приравниваются к участникам Великой Отечественной войны с предоставлением соответствующих гарантий: увеличение ежемесячной надбавки к пенсии с 50 до 250% минимальной пенсии по возрасту (МПВ) (с 50 до 250 рублей в текущих условиях); получение материальной помощи на оздоровление (10 базовых величин — 400 рублей в текущих условиях) при невозможности его прохождения в санатории.
- за самоотверженный труд в тылу — увеличивается надбавка к пенсии с 50 до 100% (МПВ) (с 50 до 100 рублей в текущих условиях).
Бывшим узникам фашизма — бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации; бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
Ветеранам боевых действий на территории других государств — снижается пенсионный возраст на 5 лет для лиц, получивших статус инвалида в мирное время; бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
Работникам, направлявшимся в Афганистане в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года — устанавливается надбавка к пенсии в размере 100% МПВ (100 рублей в текущих условиях).
Супругам погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак — бесплатное обеспечение лекарственными средствами и бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление.
При этом в законопроекте предусмотрено повышения стажа для отнесению граждан к «ветеранам труда». Делается это «в целях повышения престижа человека труда». Так, требования к стажу для мужчин увеличат с 30 до 45 лет, для женщин — с 25 до 40 лет.
В качестве материального стимула предлагается увеличить размер пенсии для данной категории лиц в зависимости от продолжительности стажа и размера заработка.
В стаж по-прежнему будет включаться не только работа, но и периоды общественно значимой деятельности, такие, как учеба, военная служба, уход за детьми, престарелыми.
А гражданам, которые уже являются ветеранами труда, будут сохранены статус и имеющиеся социальные гарантии.
Законопроект еще должен пройти второе чтение в нижней палате парламента, затем одобрен в в верхней палате. После этого документ должен подписать президент.