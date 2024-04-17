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В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Подготовленный палатой представителей законопроект предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов для нужд, связанных с конфликтом на Украине, следует из сопроводительных материалов к документу.

Источник: AP 2023

Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

На аудит помощи конгрессмены предложили выделить 26 миллионов долларов.

Президент США имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года, следует из законопроекта.

Ранее в среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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