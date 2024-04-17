В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту

Из общей суммы ассигнований в 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».