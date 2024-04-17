Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS

Новый законопроект о помощи Украине, который был 17 апреля представлен в палате представителей конгресса США, предполагает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 км.
«Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего закона, президент [США Джо Байден] должен передать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности правительству Украины», — говорится в тексте законопроекта.
Отмечается, что передача может быть отменена, если президент США сочтет, что это может нанести ущерб национальной безопасности страны.
В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. Киев просит передать ему модель с максимальной дальностью именно 300 км. В октябре прошлого года украинская армия получила модель на 165 км и применила ее в Запорожской области.
О ракетах какой дальности действия идет речь сейчас, в законопроекте напрямую не говорится.
В целом законопроект предусматривает выделение $60,84 млрд в связи с конфликтом на Украине, в том числе: $23,2 млрд на пополнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.
Украинские власти на протяжении долгого времени просили передать ATACMS, однако в Вашингтоне сначала отказывались от этого. Источники Politico в феврале прошлого года говорили, что американские власти заявили представителям Украины, что передача ATACMS «приведет к сокращению запасов американского оружия и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей войне».
В феврале этого года представители Пентагона сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их Украине без выделения средств на пополнение американских запасов.
Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет использовать ATACMS в ответ на удары по энергетической инфраструктуре для атак по военным аэродромам и другим целям в Крыму. «Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — добавил он.
При этом Киев обязался не наносить удары по российской территории — Украина считает Крым своей территорией и не признает результаты прошедшего в 2014 году референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. В Москве говорили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Не признает Киев и вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Власти США не могут согласовать новый пакет помощи Украине с осени 2023 года. Предложенная 16 апреля спикером палаты представителей Майком Джонсоном инициатива предусматривает три отдельных билля с помощью Украине, Израилю и Тайваню и акт, в который входят предложение о финансировании поддержки Украины за счет арестованных российских активов, план предоставления части этой помощи в виде займов и новые санкции против Ирана после атаки на Израиль. Законопроект рассмотрят 20 апреля.
Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и называет поставки западного оружия вмешательством в конфликт. МИД называл передачу дальнобойного вооружения «красной линией» для Москвы. Россия будет вынуждена продолжить отодвигать угрозу от своих границ по мере того, как на Украину будут поступать все более дальнобойные системы, заявлял президент Владимир Путин.