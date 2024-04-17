Палата представителей опубликовала законопроект о помощи Украине

Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В феврале Сенат поддержал проект о выделении более чем $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканцы, представляющие большинство в Конгрессе, настаивали на разделение пакетов и голосовании отдельно по каждому. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон продвигал идею передачи средств Киеву в кредит. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на такой вариант.