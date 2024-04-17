Палата представителей опубликовала законопроект о помощи Украине

Президент Джо Байден поддержал проект и призвал Конгресс принять его как можно быстрее.
Голосование по законопроекту в Палате представителей назначено на 20 апреля. Пакет помощи разделили на три билля: помощь Украине, Израилю и Тайваню. По каждому их них голосование пройдет отдельно, сообщает Bloomberg.
Порядка $23 млрд от предусмотренного законопроектом $60,84 млрд должно быть направлено на восполнение американских арсеналов. Еще $13,8 млрд пойдут на закупку вооружений Украине и оборонных услуг, $11,3 млрд — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».
В случае принятия законопроекта, Украина должна будет в будущем возместить все расходы. Не позднее 60 дней с момента принятия проекта президент США будет обязан договориться с правительством Украины о возврате средств. Президент сможет списать до половины долга, но сделать это можно не раньше 15 ноября текущего года.
Предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS господин Байден должен будет тогда, когда это станет «практически осуществимо». Однако в проекте уточняется, что президент имеет право повременить с отправкой ракет, если посчитает, что это повредит интересам нацбезопасности США.
«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Проект по Украине также обязывает Пентагон и Госдепартамент в течение 45 дней после принятия документа предоставить стратегию поддержки Украины. Стратегия должна быть рассчитана сразу на несколько лет. В ней необходимо будет обозначить конкретные цели по Украине оценить, сколько финансовых ресурсов понадобится стране для их достижения.
Законопроект о выделении средств Украине обсуждается в Конгрессе США с октября 2023 года. В феврале Сенат поддержал проект о выделении более чем $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканцы, представляющие большинство в Конгрессе, настаивали на разделение пакетов и голосовании отдельно по каждому. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон продвигал идею передачи средств Киеву в кредит. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на такой вариант.