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Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы перед делимитацией границ с Баку

ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.

Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что надо такое (досрочные выборы — прим. ТАСС). То, что мы делаем, — это реакция на глобальные геополитические изменения», — заявил он в ответ на вопрос жителя приграничного села Беркабер о необходимости провести досрочные выборы перед делимитацией границы с Азербайджаном.