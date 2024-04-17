«Я не думаю, что надо такое (досрочные выборы — прим. ТАСС). То, что мы делаем, — это реакция на глобальные геополитические изменения», — заявил он в ответ на вопрос жителя приграничного села Беркабер о необходимости провести досрочные выборы перед делимитацией границы с Азербайджаном.
Пашинян заявил, что не будет проводить досрочные выборы перед делимитацией границ с Баку
ЕРЕВАН, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы перед возможным процессом делимитации границ с Азербайджаном.