Херш уличил Пентагон в планировании фальшивой войны

«Штабы планирования Пентагона попросили придумать военное решение политической проблемы. В противном случае Иран нападет, а Биби сделает “свое дело” в ответ. Мы должны были вмешаться сейчас, а не позже. И поэтому мы подумали о том, где мы находимся и где мы хотим быть. И мы должны быть вовлечены сейчас, а не позже. Это означало, что мы должны были контролировать реакцию Ирана», — процитировал Херш одного из источников в Пентагоне.