Херш уличил Пентагон в планировании фальшивой войны

По его словам, именно Пентагон позволил Ирану ответить на еще одно убийство своих военных. В итоге Израиль был атакован более 300 беспилотниками и ракетами, большинство которых были успешно отражены израильскими силами с участниками союзников.
Херш уточнил, что организовали иранскую атаку американские высокопоставленные офицеры и советники. Команда Белого дома не участвовала в планировании процесса. Однако президент США Джо Байден стал частью плана Пентагона и публично призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чья политическая карьера и личная свобода зависят от продолжения войны в Газе, и остальное израильское руководство не реагировать на действия Ирана.
«Штабы планирования Пентагона попросили придумать военное решение политической проблемы. В противном случае Иран нападет, а Биби сделает “свое дело” в ответ. Мы должны были вмешаться сейчас, а не позже. И поэтому мы подумали о том, где мы находимся и где мы хотим быть. И мы должны быть вовлечены сейчас, а не позже. Это означало, что мы должны были контролировать реакцию Ирана», — процитировал Херш одного из источников в Пентагоне.
Кроме того, по словам Херша, состоялся неформальный разговор между американцами и высокопоставленным генералом в России, которого спросили, чего, по его мнению, хочет Иран. Он ответил, что Тегеран хочет доказать, что с ним надо считаться. Кроме того, генералы США обсудили возможную военную операцию с высокопоставленным британским офицером.
По итогам встреч в Пентагоне возник план. Согласно нему, военно-воздушные силы союзников США в Европе и на Ближнем Востоке могли согласиться работать вместе, под американским лидерством, и, с одобрения Ирана, воспользоваться быстрым прогрессом в противоракетной и противоракетной обороне, чтобы позволить Тегерану атаковать Израиль, понимая при этом, что нападение будет отбито.
Планирование «фальшивой войны» шло в секретном режиме, руководители Пентагона разрабатывали план без официальных консультаций с Байденом или кем-либо в Белом доме, считает журналист.
Беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном, стали легкой мишенью для штурмовиков ВМС США, к которым присоединились истребители из Иордании, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Израиля, чей доступ к близлежащим авиабазам позволял им дозаправляться и оставаться в обороне и в воздухе в течение нескольких часов.
Атака Ирана длилась девять часов, и только несколько единиц ракет и беспилотников пересекли границы Израиля. Единственной пострадавшей стала девочка-бедуинка, на дом семьи которой упали фрагменты иранской ракеты. Таким образом, операция Пентагона прошла успешно — Иран провел масштабную атаку на Израиль, а после нее лидеры западных стран стали призывать израильские власти не отвечать на нее, заключил Херш.
Ранее в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна ценит советы союзников, но будет принимать решения по поводу самообороны самостоятельно. До этого в этот же день он провел встречи с главами МИД Германии и Великобритании, а накануне разговаривал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На встречах обсуждался вопрос ответа Израиля на атаку Ираном территории страны 13 апреля.
Он также отметил, что еврейское государство намерено сделать всё необходимое, чтобы защитить себя.
Накануне премьер-министр Израиля заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях», при этом ответ Израиля должен быть скоординирован с США.
Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами 13 апреля. Биньямин Нетаньяху тогда отметил, что атака была успешно отражена. Позже стало известно, что Израиль намерен создать региональную коалицию против угрозы, исходящей со стороны Ирана.
14 апреля глава МИД Ирана заявил, что удар по Израилю носил ограниченный характер. Он отметил, что Тегеран не атаковал гражданских лиц, а также пригрозил ударами по базам США в регионе, если Вашингтон будет помогать Израилю. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщало, что атака является правом государства на самооборону после ударов Израиля по консульству Ирана в Сирии, где погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции и пять сопровождавших их офицеров.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США стараются не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль.