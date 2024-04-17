Премьер Молдавии поприветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии

КИШИНЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан приветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии, который вызвал обеспокоенность у оппозиции в Кишиневе.
«Я рад что в конце концов многие страны ЕС, включая Румынию, усиливают свои возможности в области безопасности», — сказал Речан.
Ранее в апреле Минобороны Румынии вынесло на публичные консультации обновленный закон об обороне. Проект предусматривает возможность использования военных на территории других стран с целью «защиты румынских граждан, находящихся в опасности». Ранее власти соседней страны выдали жителям Молдавии сотни тысяч румынских паспортов, которые позволяли беспрепятственно путешествовать по территории ЕС. Этнические румыны также проживают в Черновицкой и в Закарпатской областях Украины.
Обеспокоенность по поводу законопроекта возникла из-за заявления экс-премьер Молдавии Юрия Лянкэ, который в 2022 году сказал в одном из интервью, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия «подойдет близко к границам страны». Он добавил, что в период руководства молдавским правительством (2013−2015) оказался «в похожей ситуации» в 2014 году и у него «были такие договоренности» с руководством Румынии. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что не сможет оказать военную поддержку Молдавии в случае вооруженного конфликта, так как Румыния является членом НАТО.
Оппозиция в Кишиневе обвинила Румынию в подготовке законодательной базы для ввода войск в Молдавию.