Премьер Молдавии поприветствовал проект закона о военных интервенциях Румынии

Обеспокоенность по поводу законопроекта возникла из-за заявления экс-премьер Молдавии Юрия Лянкэ, который в 2022 году сказал в одном из интервью, что республика должна объединиться с Румынией, если российская армия «подойдет близко к границам страны». Он добавил, что в период руководства молдавским правительством (2013−2015) оказался «в похожей ситуации» в 2014 году и у него «были такие договоренности» с руководством Румынии. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что не сможет оказать военную поддержку Молдавии в случае вооруженного конфликта, так как Румыния является членом НАТО.