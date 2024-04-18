Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину

«Мы знаем, насколько это [помощь] срочно необходимо на Украине и в Израиле, и мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», — добавил Джонсон. «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль», — заключил он.