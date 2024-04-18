Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон исключил отправку американских военных на Украину, но пообещал поддержать союзника США.
«Это не означает присутствие [американских] военных на земле [на Украине]. Мы не мировые полицейские. Но мы собираемся поступить правильно», — сказал он в эфире телеканала CNN.
«Мы знаем, насколько это [помощь] срочно необходимо на Украине и в Израиле, и мы будем поддерживать Израиль, нашего близкого союзника и дорогого друга, и мы будем стоять за свободу», — добавил Джонсон. «Ответственность за свободный мир была переложена на наши плечи, и мы принимаем эту роль», — заключил он.
Новый отдельный законопроект, представленный в среду в Палате представителей, предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере $61 млрд. При этом порядка $23 млрд от этой суммы, согласно законопроекту, должно быть направлено на восполнение американских арсеналов.
Итоговое голосование по законопроекту ожидается 20 апреля.