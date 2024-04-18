Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах

Оппозиция будет ждать в течение 60 минут политического заявления правящей партии «Грузинская мечта» «о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство». Амаглобели подчеркнул, что протестующие ожидают отзыва закона, сообщает ТАСС.
В среду, 17 апреля, парламент Грузии одобрил в первом чтении закон об иноагентах. 15 апреля в парламенте Грузии произошла массовая драка во время обсуждения законопроекта. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. На следующий день грузинское МВД опубликовало отчет, согласно которому правоохранители задержали 14 граждан на митинге в столице, выступавших против принятия закона об иностранных агентах.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 апреля заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.
8 апреля в Тбилиси у здания парламента, где проходило обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», состоялась акция протеста. На митинг собрались несколько сотен человек, которые ходили вокруг парламента, дудели в вувузелы и скандировали «Нет цензуре!», а также «Нет российскому закону!».