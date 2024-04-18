Оппозиция Грузии выдвинула часовой ультиматум из-за закона об иноагентах

В среду, 17 апреля, парламент Грузии одобрил в первом чтении закон об иноагентах. 15 апреля в парламенте Грузии произошла массовая драка во время обсуждения законопроекта. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. На следующий день грузинское МВД опубликовало отчет, согласно которому правоохранители задержали 14 граждан на митинге в столице, выступавших против принятия закона об иностранных агентах.