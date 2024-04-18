Маск назвал предсказуемым поражение Украины в конфликте с Россией

Ранее Маск заявил, что положение Украины на фронте с каждым днем ухудшается, чтобы этого избежать, нужно было еще год назад заключить соглашение о мире. Гендиректор SpaceX и Tesla неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве. Также Маск заявлял, что выделение нового пакета помощи Киеву и затягивание конфликта не помогут Украине.