С правительства Хабаровского края через суд хотят взыскать больше 100 миллионов рублей

Как сообщило издание «РБК во Владивостоке», организация занималась строительством платной трассы «Обход Хабаровска» и не получила за свою работу 105,8 миллионов рублей, из них 97 миллионов рублей — это задолженность за первый квартал 2023 года и проценты. Саму дорогу достроили в 2021 году, но ввели в эксплуатацию в середине июля 2023 года. Она находится на балансе края.