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«Закрыл собой молодого бойца»: в Минусинске простятся с погибшим на СВО контрактником

В Минусинске Красноярского края сегодня состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 53-летним Евгением Книпенбергом.

Источник: Reuters

В Минусинске Красноярского края сегодня состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 53-летним Евгением Книпенбергом.

Мужчина с 2023 года служил в ДНР по контракту наводчиком мотострелкового отделения. 14 марта 2024 года Евгений погиб в районе Авдеевки, закрыв собой молодого бойца.

Евгений Книпенберг родился в Казахстане — в селе Головочёвка Джамбулской области 26 августа 1970 года. Здесь же окончил 9 классов школы, а после — строительный техникум.

Срочную службу проходил в рядах Вооруженных сил СССР, занимался возведением военных и гражданских объектов в Сочи, Ставрополе и других городах.

Вернувшись из армии, познакомился со своей будущей супругой в Краснотуранском районе Красноярского края. В 1992 году переехал жить в село Белоярск, где устроился работать в строительный цех, а через два года — в школу, сначала был сторожем, потом — завхозом.

«Евгений очень любил детей, делал для деревенских ребятишек качели, заливал горки и каток, — сказано в некрологе. — Работая в школе, участвовал в патриотическом движении, вместе с детьми выходил на субботники, работал с трудовым отрядом старшеклассников, ездил с ребятами на ТИМ “Бирюсу”. В 2014 году его пригласили работать в строительную компанию, поручая в основном объекты на севере — строительство школ, детских садов и других социально значимых объектов. В 2023 году Евгений Книпенберг поступил на службу по контракту, стал наводчиком мотострелкового отделения. Сослуживцы вспоминают: когда приходили посылки из дома, он всегда щедро делился с боевыми товарищами, особое внимание уделял новобранцам, делился боевым опытом».

Прощание с военнослужащим пройдет в Минусинске 18 апреля с 11 до 12 часов в Центре культурного развития (улица Народная, 17). Похоронят Евгения на Аллее Славы нового городского кладбища.