«Закрыл собой молодого бойца»: в Минусинске простятся с погибшим на СВО контрактником

«Евгений очень любил детей, делал для деревенских ребятишек качели, заливал горки и каток, — сказано в некрологе. — Работая в школе, участвовал в патриотическом движении, вместе с детьми выходил на субботники, работал с трудовым отрядом старшеклассников, ездил с ребятами на ТИМ “Бирюсу”. В 2014 году его пригласили работать в строительную компанию, поручая в основном объекты на севере — строительство школ, детских садов и других социально значимых объектов. В 2023 году Евгений Книпенберг поступил на службу по контракту, стал наводчиком мотострелкового отделения. Сослуживцы вспоминают: когда приходили посылки из дома, он всегда щедро делился с боевыми товарищами, особое внимание уделял новобранцам, делился боевым опытом».