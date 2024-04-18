Полянский обвинил зампостпреда США при ООН Вуда в распространении дезинформации

Отмечается, что ранее в СБ ООН прошло заседание, посвящённое деятельности БАПОР, в ходе которого Вуд напомнил о заблокированном ранее Россией и Китаем проекте резолюции США, в которой не содержалось требования немедленно прекратить огонь в секторе Газа.